Российский рынок акций обновил исторический максимум

Это общемировой тренд, связанный в первую очередь со стартом массовой вакцинации в некоторых странах.

Мосбиржа, один из основных российских фондовых индикаторов, сегодня превысил рубеж 3300 пунктов, в очередной раз обновив исторический максимум. локомотивом подъема выступают акции «Газпрома"и «Магнита». ИндексРТС же обновляет максимум с февраля.

Это происходит на фоне сохраняющегося спроса на российские активы и позитивных сигналов с внешних площадок. азиатские рынки преимущественно растут, доллар слабеет. Инвесторы испытывают оптимизм в связи со стартом массовой вакцинации от коронавируса в ряде стран – например, в России и США она уже началась. Поэтому в ожидании восстановления деловой активности, а следовательно и роста спроса, дорожают нефть и промышленные металлы. баррель марки Brent уже дороже 50,5 долларов. Инвесторы работаю на опережение, надеясь, что уже в первом квартале следующего года можно ожидать постепенного оживления в наиболее просевших отраслях: туризме, пассажирском транспорте, индустрии развлечений и киноиндустрии, спорте, общепите, непродовольственной розничной торговле.

Эксперты полагают, что российский рынок акций на неделе продолжит рост вслед за миром.