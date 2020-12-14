Власти Москвы одобрили план строительства трех подземных галерей в музее изобразительных искусств имени Пушкина

Проект также предусматривает развитие пешеходной и транспортной инфраструктуры, прилегающей к территории.
2020-12-14T12:35:19+03:00
2020-12-14T13:05:27+03:00
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12:35, 14 декабря 2020
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