Сегодня в Москве состоялась церемония взятия частицы Вечного огня для переноса ее в Белград

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сказал, что этот акт стал символом братства российского и сербского народов. Он также отметил, что Красная армия в свое время стала спасительницей сербской нации. Частица Вечного огня будет перенесена к мемориалу освободителей Белграда.
2020-12-14T12:35:00+03:00
2020-12-14T12:58:35+03:00
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12:35, 14 декабря 2020
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