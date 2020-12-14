Сегодня в Москве состоялась церемония взятия частицы Вечного огня для переноса ее в Белград

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сказал, что этот акт стал символом братства российского и сербского народов. Он также отметил, что Красная армия в свое время стала спасительницей сербской нации. Частица Вечного огня будет перенесена к мемориалу освободителей Белграда.