Мосгорсуд сегодня рассмотрит протест прокуратуры на штраф детскому хоспису «Дом с маяком»

Ранее организацию оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение правил оборота наркотических средств. Претензии вызвало якобы неправильное ведение учета препаратов.

Российское законодательство отдает приоритет бюрократическим нюансам вместо оперативной медицинской помощи. Об этом «Первому каналу» рассказала учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Врачи московских больниц также неоднократно сообщали, что перед тем, как воспользоваться препаратом, медикам необходимо правильно заполнить множество документов.