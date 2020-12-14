«Общественное мнение»: Число россиян, которые готовы привиться от covid, выросло почти вдвое по сравнению с осенью

Фонд «Общественное мнение» утверждает, что число россиян, которые готовы привиться от коронавируса, выросло почти вдвое по сравнению с осенними показателями. Об этом говорят 42% россиян. 68% участников опроса заявили, что им важно, где вакцина произведена.
2020-12-14T12:33:38+03:00
2020-12-14T12:37:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2757772-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3363508.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:33, 14 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
The Times: Кремль предпринял вторую — неудачную — попытку отравить Алексея Навального Источники в немецких службах безопасности сообщили своим коллегам в Соединенном Королевстве, что нападавшие предприняли еще одну попытку убить Навального, пока он лежал в искусственной коме, прежде чем его отправили в Германию…