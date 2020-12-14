«Общественное мнение»: Число россиян, которые готовы привиться от covid, выросло почти вдвое по сравнению с осенью

Фонд «Общественное мнение» утверждает, что число россиян, которые готовы привиться от коронавируса, выросло почти вдвое по сравнению с осенними показателями. Об этом говорят 42% россиян. 68% участников опроса заявили, что им важно, где вакцина произведена.