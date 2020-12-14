«Аэрофлот» усилил контроль за ношением масок на борту самолетов

Авиакомпания решила сегодня напомнить, что пассажиры без средств индивидуальной защиты не будут допускаться к полету. «Аэрофлот» будет жестко относиться к нарушителям. На борту снимать маску можно только во время приема пищи.
2020-12-14T12:31:57+03:00
2020-12-14T12:37:35+03:00
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12:31, 14 декабря 2020
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