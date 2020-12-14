Ракета-носитель «Ангара» успешно стартовала с космодрома Плесецк

Это второй запуск за последние шесть лет.

«Она летает, черт возьми», — такой комментарий в микроблоге в Твиттере оставил сегодня утром глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. На публикацию мгновенно откликнулись десятки пользователей, которые среди прочего удивились интервалам между запусками и посоветовали перенимать опыт у Илона Маска.

Запуск тяжелой версии «Ангары» откладывался несколько раз из-за технических замечаний к конструкции. Ракета должна вывести на орбиту почти 2.5 тонны груза, который, предположительно, не несет практической пользы, уточняет Лента.ру.

Ракеты класса «Ангара» должны прийти на смену устаревшим и проблемным с точки зрения экологии носителям «Протон-М». Однако пока заметно уступают им по цене. Так стоимость тяжелой версии — «Ангара-5» — стоит дороже существующего аналога в три раза.

На разработку «Ангары» ушло более 20 лет. Ее производит Центр Хруничева, который считается одним из проблемных предприятий «Роскосмоса».