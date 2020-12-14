СКР заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, вынесшим приговор гражданам РФ по беспорядкам в Вильнюсе в 1991 году

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, которые вынесли приговор российским гражданам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году. Речь идет о трех судьях, которые признали более 50 россиян виновными в военных преступлениях. Российский СК считает это решение неправосудным.