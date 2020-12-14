СМИ: Половина россиян, осужденных за кражи в прошлом году, похитили ценности на суммы меньше 13 тысяч рублей

Половина россиян, осужденных за кражи в прошлом году, похитили ценности на суммы меньше 13 тысяч рублей. К такому выводу пришли журналисты издания «Важные истории» совместно с медиапроектом «Четвертый сектор» — они проанализировали приговоры, вынесенные за самое распространенное преступление в стране.

Каждый четвертый приговор в России выносят по кражи – за прошлый год осудили 150 тысяч человек. Каждый третий отправляется в колонию. Реальные сроки дают, как правило, если у человека уже есть непогашенная судимость. Однако строгость приговора также зависит от отягчающих обстоятельств – алкогольного опьянения или невозможности возместить ущерб.

В 40% дел, обвиняемые по которым получили реальный срок, ущерб от кражи не превышал 10 тысяч рублей. Всего в 20% дел сумма ущерба больше 50 тысяч. Эксперты, опрошенные «Важными историями», отмечают, что часто на подобные кражи люди идут по глупости или от безысходности – большинство из них безработные. Если речь о бывших заключенных, то в их случае это системная проблема – на работу человека с судимостью брать никто не хочет.

Отмечу, что когда становится известно о делах против чиновников и силовиков, как правило, речь идет уже совсем о других суммах. Так чиновницу Минобороны Евгению Васильеву обвиняли в нанесении ущерба на 3 миллиарда рублей, бывшего министр финансов Подмосковья Алексея Кузнецова осудили по делу о хищении и отмывании 11 миллиардов, а например, у полковников ФСБ Кирилла Черкалина конфисковали ценностей на рекордные 12 миллиардов рублей.

По статистике, осужденным за мелкую кражу дают от одного до трех лет лишения свободы.