Z Архив новостей новости
5 9 6 1097
12:05, 14 декабря 2020

СМИ: Половина россиян, осужденных за кражи в прошлом году, похитили ценности на суммы меньше 13 тысяч рублей

Половина россиян, осужденных за кражи в прошлом году, похитили ценности на суммы меньше 13 тысяч рублей. К такому выводу пришли журналисты издания «Важные истории» совместно с медиапроектом «Четвертый сектор» — они проанализировали приговоры, вынесенные за самое распространенное преступление в стране.

Каждый четвертый приговор в России выносят по кражи – за прошлый год осудили 150 тысяч человек. Каждый третий отправляется в колонию. Реальные сроки дают, как правило, если у человека уже есть непогашенная судимость. Однако строгость приговора также зависит от отягчающих обстоятельств – алкогольного опьянения или невозможности возместить ущерб.

В 40% дел, обвиняемые по которым получили реальный срок, ущерб от кражи не превышал 10 тысяч рублей. Всего в 20% дел сумма ущерба больше 50 тысяч. Эксперты, опрошенные «Важными историями», отмечают, что часто на подобные кражи люди идут по глупости или от безысходности – большинство из них безработные. Если речь о бывших заключенных, то в их случае это системная проблема – на работу человека с судимостью брать никто не хочет.

Отмечу, что когда становится известно о делах против чиновников и силовиков, как правило, речь идет уже совсем о других суммах. Так чиновницу Минобороны Евгению Васильеву обвиняли в нанесении ущерба на 3 миллиарда рублей, бывшего министр финансов Подмосковья Алексея Кузнецова осудили по делу о хищении и отмывании 11 миллиардов, а например, у полковников ФСБ Кирилла Черкалина конфисковали ценностей на рекордные 12 миллиардов рублей.

По статистике, осужденным за мелкую кражу дают от одного до трех лет лишения свободы.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Журнал Time присвоил Джо Байдену и Камале Харрис звание «Человек года» Журнал ставит бывшему вице-президенту страны в заслугу то, что он на президентских выборах в ноябре набрал самое большое число голосов в истории США…

5 102 6 6533 11.12
Блоги

Борис Акунин писатель

Каким же невыносимо тяжелым был для них ХХ век Я читаю дневниковые записи все подряд: людей умных, глупых, добрых, злых, все понимающих и ничего не понимающих. Из них складывается картина не витринной, а настоящей жизни страны…

5 218 6 55934 07.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Травля вакцины Я могу понять, когда «Спутник v» травят в конкурирующих США или ЕС или в марионеточных failed states. Но открыто травить российскую вакцину в России только потому, что она российская? Это НЕ нормально…

5 408 6 41496 09.12
Блоги

Олег Дерипаска: Было бы удивительно, если бы цены на продовольствие не росли Мы должны удивляться, что вообще есть продовольствие в достатке…

5 60 6 7234 11:52
Блоги

+ Владимир Путин: Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь Владимир Путин: Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь «Я уже упоминал сейчас на предыдущей нашей встрече с Правительством про советские времена, когда всё есть, но не всем хватает. А здесь всё есть, но не всем по карману, не могут купить»...

5 140 6 20540 10.12
8читать ;смотреть
Интервью 2020

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Система, которая выстроена в России на базе того, что произошло в 90-е – это система, которой управляет Владимир Владимирович двумя способами: либо с помощью денег и стимулирования, либо с помощью страха. Сейчас денег меньше, больше страха…

5 126 6 19775 11.12
#слушать 47:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Этому только одно название — «дебилизм» Как в Америке не поймут, что нам эти санкции не мешают? Или они живут в своём мире комиксов, где от слова «санкции» по телу должны пробегать мурашки?

5 91 6 14185 10.12
Блоги

Юрий Фогельсон преподаватель, юрист

О чем поспорили Е.С. Мысловский и В.В. Путин Европейская комиссия по эффективности правосудия действительно очень высоко оценивает эффективность работы наших так называемых судов…

5 38 6 6051 13.12
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Про футбол не о футболе То есть, если что покупать в Израиле, то не футбольные клубы. Это как поехать в Тулу, чтобы купить не самовар, не пряник, не ружье, а, например, арбуз. Бессмыслица. Но, может, стоит и арбуз купить публично, чтобы не так было заметно, что торгуешь на самом деле…

5 52 6 8509 11.12
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Имеет ли властитель умов право на заблуждение? Моя грусть по Шендеровичу связана не с трудностями перевода с румынского на английский, а с тем что в его особом мнении имеет место попытка реабилитировать слово «негр»...

5 256 6 43131 10.12
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

+ Мы с мамой отравленных детей все-таки выиграли дело Мы с мамой отравленных детей все-таки выиграли дело «Московский школьник» виновен в заражении детей дизентерией — это факт, установленный судом. При этом Собянин по-прежнему считает, что такая компания может поставлять питание московским детям…

5 48 6 8395 08.12
8читать ;смотреть
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Соломин Маргарита Ставнийчук ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Соломин, Маргарита Ставнийчук

Кому навредили? Навредили чеченцам, которые теперь будут с большим трудом проникать на территорию Запада… Даже не Пескову, а самому Кадырову нужно заняться имиджем своей республики…

5 36 6 6593 13.12
#слушать 49:00 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Алиса Колесова судебный эксперт, клинический психолог

Что не так с нашими школами? На сегодня у 80% школьников проявились неблагополучные психические реакции на фоне самоизоляции и дистанционного обучения — это следует из опроса НМИЦ здоровья детей Минздрава…

5 29 6 5307 08.12
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Лев Толстой как зеркало будущей революции или Что говорить, когда нечего говорить… Теперь, после всего происходившего и сказанного, даже если «Спутник В», вдруг, окажется самой эффективной вакциной в мире, в это долго, еще очень и очень долго никто не поверит…

5 94 6 17490 13.12
Блоги

Карина Орлова журналист

Но не сдамся. Последняя битва республиканцев за отмену результатов выборов Конгрессмен от Алабамы и небольшая группа его сторонников намерены именно это и сделать — попытаться дисквалифицировать результаты выборов и голоса выборщиков в Аризоне, Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Висконсине…

5 71 6 13338 06:54
Блоги

The Times: Кремль предпринял вторую — неудачную — попытку отравить Алексея Навального Источники в немецких службах безопасности сообщили своим коллегам в Соединенном Королевстве, что нападавшие предприняли еще одну попытку убить Навального, пока он лежал в искусственной коме, прежде чем его отправили в Германию…

5 179 6 36156 07:25

Популярное за неделю

Новости

Оформить больничный лист будет проще Вступают в силу новые правила оформления медицинских документов…

5 2 6 19174
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Благополучия все равно ни у кого не будет. И тот, кто еще шевелится, будет добит налогами — между обессилевшими гражданами будут ползать полуголодные налоговики, добивать экономически умирающих, а потом умирать на их телах…

5 73 6 96672 09.12
#слушать 48:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Готовы ли привиться от коронавируса вакциной «Спутник V»?
5 30 6 6602 12.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Это не цены высокие, это мы нищие, г-н Президент Если мы начинаем обсуждать доступность для россиян таких элементарных продуктов, и их рост близкий к инфляции, то значит 20 лет мы не тем занимались… Тушим свет и расходимся…

5 190 6 402986 11.12
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если сравнить это с 45 млрд рублей, выделенных врачам, мы потом не должны удивляться, почему Владимир Владимирович начинает возмущаться, что за 20 лет его правления, оказывается, продукты в магазинах подорожали…

5 144 6 81014 12.12
#слушать 49:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8899545
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4730291

Сегодня в эфире