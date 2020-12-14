В мэрии сообщают о ликвидации задымления в коллекторе на Ленинском проспекте

Как сообщил ТАСС заммэра Петр Бирюков, никто не пострадал, движение транспорта осуществляется в обычном режиме. Возгорание возникло в вентиляционной шахте коллектора. Отключений от электроэнергии потребителей удалось избежать.
2020-12-14T12:03:39+03:00
2020-12-14T12:10:16+03:00
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12:03, 14 декабря 2020
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