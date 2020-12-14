Защита Голунова надеется на объективный процесс по делу о наркотиках, подброшенных журналисту

Защита корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова надеется на объективный процесс по делу о наркотиках, подброшенных журналисту. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Сергей Бадамшин.

«Мы с Иваном делаем все для того, чтобы этот процесс был справедливым. Надеюсь, что судебный процесс пройдет в открытом режиме, приговор вынесенный по этому делу, будет справедливый обоснованный, законный. В настоящий момент судебный процесс начинается только по исполнителям и по организаторам, пока остается открыт вопрос по заказчику», — сказал он.

Обвиняемые по делу о наркотиках, подброшенных журналисту Ивану Голунову – пятеро бывших сотрудников ОВД по Западному округу Москвы: Игорь Ляховец и его бывшие подчиненные Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев. По версии следствия, полицейские решили подкинуть наркотики И.Голунову ради улучшения показателей и продвижения по службе. В Следственном комитете не считают, что преступление было связано с деятельностью журналиста.