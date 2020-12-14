Премьер Армении объявил, что 19 декабря в стране объявляется трехдневный общенациональный траур по погибшим в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что 19 декабря в стране объявляется трехдневный общенациональный траур по погибшим в Нагорном Карабахе. В обращении к нации он сказал также, что стороны конфликта близки к началу процесса обмена пленными. Пашинян также отметил, что не собирается уходить в отставку. Напомню, на этом настаивает оппозиционная партия Армении.