Премьер Армении объявил, что 19 декабря в стране объявляется трехдневный общенациональный траур по погибшим в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что 19 декабря в стране объявляется трехдневный общенациональный траур по погибшим в Нагорном Карабахе. В обращении к нации он сказал также, что стороны конфликта близки к началу процесса обмена пленными. Пашинян также отметил, что не собирается уходить в отставку. Напомню, на этом настаивает оппозиционная партия Армении.
2020-12-14T11:34:49+03:00
2020-12-14T11:41:04+03:00
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11:34, 14 декабря 2020
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