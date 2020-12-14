На юго-западе Москвы произошел пожар в вентиляционной шахте коллектора

По данным источника ТАСС в экстренных службах, на Ленинском проспекте в районе станции метро «Проспект Вернадского» наблюдается черный дым. Движение в сторону области перекрыто. Сведений о пострадавших не поступало.
2020-12-14T11:33:18+03:00
2020-12-14T11:37:45+03:00
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11:33, 14 декабря 2020
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