Дональд Трамп исключил приоритетную вакцинацию от коронавируса для сотрудников президентской администрации

Тем временем первые партии препараты уже рассылаются по американским штатам.

Высокопоставленные сотрудники Белого дома включены в группу чиновников, которым прививку от коронавируса сделают в первую очередь, сообщила газета Washington post со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности. Вакцинацию предложат сделать Трампу, хотя он осенью переболел ковидом, и вице-президенту Майклу Пенсу. Вакцинация штата займет около 10 дней, чтобы чиновники не чувствовали симптомов одновременно, передает Bloomberg.

Глава государства от идеи приоритетной вакцинации воздержался. В своем микроблоге в Твиттере Трампа написал, что ему она не нужна, а сотрудники Белого дома привьются позже, если в этом будет необходимость.

Американцам станет доступна вакцина от компаний Pfizer и Biontech. Прививку сделают в первую очередь работники системы здравоохранения и постояльцам домов престарелых.

До конца года власти США планируют привить около 40 миллионов человек. Такие прогнозы дают в Центре по контролю и профилактике заболеваний, сообщает РБК.