Губернатор Новосибирской области пригрозил увольнением чиновникам, которые решат участвовать в новогодних корпоративах

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пригрозил увольнением чиновникам, которые решат участвовать в новогодних корпоративах. Он сказал, что контролирующие органы будут проводить проверки. В области действует запрет на проведение ночных мероприятий из-за распространения коронавируса. Местные СМИ в конце октября сообщали, что в инфекционных больницах региона острый дефицит мест.