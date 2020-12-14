Губернатор Новосибирской области пригрозил увольнением чиновникам, которые решат участвовать в новогодних корпоративах

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пригрозил увольнением чиновникам, которые решат участвовать в новогодних корпоративах. Он сказал, что контролирующие органы будут проводить проверки. В области действует запрет на проведение ночных мероприятий из-за распространения коронавируса. Местные СМИ в конце октября сообщали, что в инфекционных больницах региона острый дефицит мест.
2020-12-14T11:07:17+03:00
2020-12-14T11:24:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2757726-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3363436.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:07, 14 декабря 2020
Загрузка комментариев...