Суд должен начать рассматривать по существу дело экс-полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков Ивану Голунову

Мосгорсуд в эти минуты должен начать рассматривать по существу дело бывших полицейских, которых обвиняют в том, что они подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. На заседании будут рассмотрены в основном вопросы технического характера. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин сказал «Эху Москвы», что рассчитывает на беспристрастность и объективность суда.

По версии Следственного комитета, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарность и поощрение. Прокуратура настаивала на закрытии процесса, однако, суд это не поддержал.