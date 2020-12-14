За последние сутки в России выявлено 27 328 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 450 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 18 562 человека. В Москве выявлено 5874 новых случаев, в Петербурге — 3771, в Московской области — 1484.
2020-12-14T11:01:13+03:00
2020-12-14T11:06:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:01, 14 декабря 2020
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