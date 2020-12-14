За последние сутки в России выявлено 27 328 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 450 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 18 562 человека. В Москве выявлено 5874 новых случаев, в Петербурге — 3771, в Московской области — 1484.