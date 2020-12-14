Запись рождественского обращения королевы Великобритании отложено из-за неопределенности по поводу выхода страны из ЕС

Запись рождественского обращения королевы Великобритании к нации отложено из-за неопределенности по поводу выхода страны из ЕС, — утверждает британская газета The Independent. Обычно видеообращение Елизаветы II снимают в начале декабря. В Букингемском дворце не стали отрицать, что испытывают некоторые сложности. Отметим, что до конца этого года Лондон и Брюссель должны договориться о формате будущих отношений, очередной раунд переговоров ни к чему не привел.
2020-12-14T10:35:08+03:00
2020-12-14T10:44:20+03:00
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10:35, 14 декабря 2020
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