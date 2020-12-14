СКР заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, вынесшим приговор гражданам РФ по беспорядкам в Вильнюсе в 1991 году

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, которые вынесли приговор российским гражданам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году. Речь идет о трех судьях, которые признали более 50 россиян виновными в военных преступлениях. Российский СК считает это решение не правосудным.
2020-12-14T10:34:23+03:00
2020-12-14T10:46:38+03:00
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10:34, 14 декабря 2020
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