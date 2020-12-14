Индекс Московской биржи сегодня утром превысил 3 тысячи 300 пунктов

Это исторический максимум. Как утверждают эксперты, это связано с сохранением спроса инвесторов на российские активы и позитивными сигналами в отношении внедрения вакцины от коронавируса. Среди лидеров роста сегодня акции «Газпрома», «Магнита», «Норникеля», «Аэрофлота» и «Роснефти». Отметим, что на мировых биржах растут и цены на нефть.
2020-12-14T10:33:31+03:00
2020-12-14T10:35:21+03:00
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10:33, 14 декабря 2020
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