Сотни грузовиков скопились на российско-китайской границе, которую власти Китая закрыли из-за нескольких случаев covid

Сотни грузовиков скопились на российско-китайской границе, которую власти Китая закрыли из-за нескольких случаев коронавируса.

На двух пунктах перехода – Полтавка и Пограничный — сейчас стоят 265 фур. С российской стороны таможня готова пропускать автотранспорт, а с китайской процедуры прекратили без объяснения причин. Генеральное консульство России в Харбине сообщило, что в приграничных китайских городах Дуннине и Суйфэнхэ коронавирусом заболели два человека. Первый служил как раз на пункте перехода, а второй работал в торговом комплексе. Власти отреагировали мгновенно. Закрыли не только границу, но и весь город Дуннин, из которого нельзя выехать, гражданам просто запретили пользоваться личными автомобилями, было объявлено о массовой диагностике населения. Кроме того, выборочно проверяются грузы, поступающие из-за границы. На таможенном посту Турий Рог автомобили продолжаю пропускать, но его работу тоже приостанавливали для дезинфекции.

Тотальные проверки дали результат. Было выявлено еще три бессимптомных носителя коронавируса. Отмечается, что в провинции новых случаев заражения не было уже несколько месяцев.