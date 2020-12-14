SuperJob: Санкт-Петербург является наиболее привлекательным российским городом для деловых визитов

Санкт-Петербург является наиболее привлекательным российским городом для деловых визитов, — выяснилось в ходе опроса портала SuperJob. Как передает Интерфакс, об этом заявили 16% россиян, 11 назвали Москву, 5% — Сочи. Каждому 10-ому участнику опроса все равно, в какой город предстоит командировка.