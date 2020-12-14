Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе сегодня продолжит рассматривать дело о теракте в метро Петербурга

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе сегодня продолжит рассматривать дело о теракте в метро Санкт-Петербурга. Более трех лет назад взрыв унес жизни 16 человек.

Суд начнёт заседание сегодня в десять утра. В апелляционных жалобах адвокаты просят оправдать всех подзащитных. Они считают, что осуждённые не имеют отношения к теракту, фигуранты дела не признали свою вину, а некоторые рассказали о пытках в секретной тюрьме ФСБ. По мнению защиты, большинство доказательств следствие получило с нарушениями закона, а остальные противоречат друг другу. Например, некоторые люди стали подозреваемыми потому, что снимали комнату в квартире, где по версии ФСБ, жили помощники террористов. Отпечатков пальцев других подсудимых не нашли на бомбе, которую там изъяли. Однако суд первой инстанции год назад приговорил десять обвиняемых к большим срокам колонии, а предполагаемого организатора – к пожизненному заключению.

Прокуратура запрашивала для некоторых фигурантов ещё более суровое наказание, однако обвинение не стало оспаривать приговор.

По данным Общественно-наблюдательной комиссии, трое осужденных последние недели провели в карцерах.