Американские СМИ обвинили хакеров из России во взломе систем Минфина США

Российские дипломаты все обвинения отвергают.

По данным газеты Washington Post, за атакой стоят хакеры из группы APT29, известной также под названием Cozy Bear. Сетевых преступников связывают со Службой внешней разведки России. О них известно еще со времен президентства Барака Обамы. Как сообщает Reuters, злоумышленникам удалось получить доступ к системе Минфина и Национального управления по телекоммуникациям и информации, взломать компьютерное приложение от Microsoft и в течение нескольких месяцев отслеживать электронную переписку сотрудников. В IT-корпорации инцидент не прокомментировали.

О масштабах утечки ничего не известно. Расследование ведут сразу три ведомства, в том числе ФБР. Ситуация потребовала внеочередного собрания Совета национальной безопасности, которое состоялось в Белом доме на выходных. Представитель СНБ заявил о принятии необходимых шагов для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией, передает РБК.

Российские дипломаты заверили, что Москва не проводит наступательных операций в виртуальной среде, а нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны.

Россия раньше неоднократно называла необоснованными обвинения в хакерских атаках на системы других стран.