Японские специалисты подтвердили наличие множественных частиц грунта внутри капсулы, которую сбросил «Хаябуса-2»

Японские специалисты подтвердили наличие множественных частиц грунта внутри капсулы, которую сбросил на Землю после экспедиции на астероид Рюгу космический зонд «Хаябуса-2». Как сообщает телеканал NHK, контейнер был успешно вскрыт в лаборатории японского агентства аэрокосмических исследований. Частицы грунта имеют темный цвет. К непосредственному анализу образцов ученые планируют приступить к лету следующего года, — передает ТАСС.
2020-12-14T09:35:52+03:00
2020-12-14T09:57:17+03:00
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09:35, 14 декабря 2020
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