Японские специалисты подтвердили наличие множественных частиц грунта внутри капсулы, которую сбросил «Хаябуса-2»

Японские специалисты подтвердили наличие множественных частиц грунта внутри капсулы, которую сбросил на Землю после экспедиции на астероид Рюгу космический зонд «Хаябуса-2». Как сообщает телеканал NHK, контейнер был успешно вскрыт в лаборатории японского агентства аэрокосмических исследований. Частицы грунта имеют темный цвет. К непосредственному анализу образцов ученые планируют приступить к лету следующего года, — передает ТАСС.