В США коллегия выборщиков, как ожидается, сегодня проголосует за президента и вице-президента по итогам выборов

В США коллегия выборщиков, как ожидается, сегодня проголосует за президента и вице-президента по итогам состоявшихся 3 ноября выборов. В этом году к процедуре приковано повышенное внимание с учетом того, что Дональд Трамп отказывается признавать поражение и постоянно заявляет о широкомасштабных фальсификациях. По конституции США, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом.
2020-12-14T09:34:22+03:00
2020-12-14T10:02:48+03:00
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09:34, 14 декабря 2020
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