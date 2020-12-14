В США коллегия выборщиков, как ожидается, сегодня проголосует за президента и вице-президента по итогам выборов

В США коллегия выборщиков, как ожидается, сегодня проголосует за президента и вице-президента по итогам состоявшихся 3 ноября выборов. В этом году к процедуре приковано повышенное внимание с учетом того, что Дональд Трамп отказывается признавать поражение и постоянно заявляет о широкомасштабных фальсификациях. По конституции США, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом.