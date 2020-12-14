СМИ: Хакеры, связанные с разведкой РФ, совершили атаки на Минфин США и Национальное управление телекоммуникацией

Хакеры, связанные с российской разведкой, по данным агентства Reuters и газеты The Washington Post, совершили атаки на Минфин США и Национальное управление телекоммуникацией. Утверждается, что группа получила доступ к системам этих ведомств и похитила данные. ФБР занимается расследованием, остается неясным, о какой похищенной информации идет речь. Между тем, в посольстве России сказали, что Россия не проводит наступательных операций в виртуальной сфере.