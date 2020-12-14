В Англии скончался знаменитый британский автор шпионских романов Джон ле Карре

Джон ле Каррре скончался на 90 году жизни от пневмонии. В заявлении агентства Кертис Браун, которое представляет его интересы, говорится, что с КОВИД-19 эта форма болезни ен связана. Дэвид Корнуэлл, а под таким именем Джон ле Карре появился на свет и сам был сотрудником разведки. Он служил в знаменитой британской Ми6 и в контрразведке МИ5, что дало ему богатый материал для творчества. Несколько его романов были автобиографичны, а все читались с интересом. Их перевели на десятки языков и многие экранизировали. В 2011 году фильм по его книге «Шпион, выйди вон» был номинирован на Оскар. Британская газета Таймс включила ле Карре в список 50 лучших писателей послевоенного времени. Он не слишком стеснялся в описании ведомств, с которыми был связан и отношение к его книгам в профессиональной среде не было однозначным, но все сходились во мнении, что от его произведений трудно было оторваться.

Последний роман Джона ле Карре «Полевой агент» вышел в 2019 году.