Цены на нефть растут на фоне сообщений из США, где дано разрешение на использование вакцины Pfizer и BioNTech

Цены на нефть растут на фоне сообщений из США, где дано официальное разрешение на использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Стоимость февральских фьючерсов на марку Brent в Лондоне составляет более 50 долларов 30 центов.

Американские власти, тем временем, определились, кто получит вакцину в первую очередь.

Американские власти выдали экстренное разрешение на использование вакцины Pfizer в прошедшую пятницу. В воскресенье со склада Pfizer в Мичигане отправились первые грузовики с почти 200-ми тысячами флаконов препарата, которые будут доставлены во все 50 штатов сегодня. Вчера же центр США по контролю за распространением болезней одобрил использование вакцины людьми старше 16-ти лет. Как ожидается, первыми ее получат люди, работающие в зоне риска (врачи, медсестры и сотрудники больниц), жители домов престарелых, а также сотрудники Белого Дома. Сколько доз вакцины получит Белый Дом точно неизвестно, поскольку многие из окружения президента уже заразились короанвирусом — в Белом Доме продолжались и продолжаются разнообразные мероприятия с большим количеством людей, где почти никто не носит маски, в том числе, Рождественские вечеринки. Отгрузка первой партии вакцины будет продолжатся сегодня и завтра. Всего до конца года Pfizer поставит в США почти 6 миллионов доз препарата.

На этой неделе американские власти могут одобрить использование второй вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna.