Суд начнет рассмотрение по существу дела экс-полицейских, которые по версии следствия подбросили наркотики Голунову

Мосгорсуд сегодня начнет рассмотрение по существу дела бывших полицейских, которые по версии следствия подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову.

Подсудимых пятеро. Все — бывшие сотрудники УВД по Западному округу Москвы. Среди фигурантов в прошлом замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Игорь Ляховец и его подчиненные. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств в отношении Ивана Голунова и незаконном обороте запрещённых веществ. Бывший полицейский Денис Коновалов ранее признался, что подбросил журналисту издания Медуза наркотики и дал показания против своего начальника. Коновалов под домашним арестом, остальные фигуранты в СИЗО. Напомню, журналиста отдела расследований интернет-издания Медуза Ивана Голунова задержали в июне прошлого года в Москве. Его заподозрили в причастности к наркоторговле. Журналист это отрицал, он говорил, что ему подбросили свёртки с веществом. Голунова отпустили только спустя почти неделю после общественной кампании в его поддержку, дело закрыли. Против полицейских его возбудили полгода спустя. По версии СК оперативники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения.

Прокуратура в ходе предварительных слушаний просила закрыть процесс, однако суд решил этого не делать. Допуск представителей СМИ ограничат из-за пандемии.