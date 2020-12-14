Сегодня вечером часть жителей Земли сможет увидеть солнечную корону вокруг Луны

В Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке можно будет наблюдать максимальную фазу полного лунного затмения. Она продлится чуть больше двух минут. Россияне, между тем, в ночь на вторник, возможно, увидят до 120 падающих звезд в час. Это связано с пиком активности одного из самых мощных в этом году звездопадов Геминиды.
2020-12-14T08:36:38+03:00
2020-12-14T08:36:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:36, 14 декабря 2020
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