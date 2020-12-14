Более 30 населенных пунктов на южном берегу Крыма с сегодняшнего дня будут получать воду по часам

Это связано с обмелением двух водохранилищ, питающих эту часть полуострова. Как отмечает Интерфакс, жители городов, в частности, Ялты выражают крайнее недовольство. Напомним, до 2014 года около 85% потребности Крыма в пресной воде обеспечивал канал, идущий от Днепра. Украина его перекрыла.