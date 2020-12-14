Оформить больничный лист будет проще

Вступают в силу новые правила оформления медицинских документов.

Соответствующий приказ появился на сайте Министерства здравоохранения России. Согласно ему, электронные и бумажные варианты продолжат хождение, но при оформлении более современной версии достаточно будет знать номер, чтобы сообщить всем работодателям, если конечно предъявитель трудится в нескольких местах. Точно такое же правило будет действовать и для листков нетрудоспособности по уходу за детьми. Заводить их отдельно для каждого ребенка будет не нужно, достаточно указать код причины нетрудоспособности. Кроме того, для электронных больничных помимо паспортных данных нужен будет еще и СНИЛС. Отдельно упоминаются и особенности оборота при эпидемиях и карантинах. Если заболевание представляет опасность для окружающих, больничный выдается на весь период карантина ли отстранения от работы.

Документ могут выдать и в том случае, если помощь оказывалась с применением дистанционной медицины.