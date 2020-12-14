«Коммерсантъ»: США рассматривают возможность закрытия двух своих генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке

Соединенные Штаты, по данным газеты «Коммерсантъ», рассматривают возможность закрытия двух своих генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Визовое обслуживание в них не ведется уже давно. Дипломаты в Екатеринбурге оказывают только услуги, связанные с экстренными ситуациями, а во Владивостоке приостановили деятельность из-за пандемии. Ранее перестало работать российское генконсульство в Нью-Йорке. Причиной было названо обострение эпидемиологической обстановки.