«Коммерсантъ»: США рассматривают возможность закрытия двух своих генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке

Соединенные Штаты, по данным газеты «Коммерсантъ», рассматривают возможность закрытия двух своих генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Визовое обслуживание в них не ведется уже давно. Дипломаты в Екатеринбурге оказывают только услуги, связанные с экстренными ситуациями, а во Владивостоке приостановили деятельность из-за пандемии. Ранее перестало работать российское генконсульство в Нью-Йорке. Причиной было названо обострение эпидемиологической обстановки.
2020-12-14T08:34:52+03:00
2020-12-14T08:34:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2757654-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:34, 14 декабря 2020
Загрузка комментариев...