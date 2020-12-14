Российские дипломаты называют безосновательными обвинения в хакерской атаке на Минфин США и Национальное управление по телекоммуникациям. В сообщении нашего посольства в фейсбуке говорится, что Россия не проводит наступательных операций в виртуальной среде.

Источники агентства Reuters и газета The Washington Post утверждают, что хакеры получили доступ к системам госучреждений США и что они работают на российскую разведку.