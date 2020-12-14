В Великобритании скончался известный писатель, автор шпионских романов Джон ле Карре

Ему было 89 лет. По словам литературного агента, причиной смерти стала болезнь, которая не связана с коронавирусом. Ле Карре в молодости работал в британских спецслужбах. Он написал несколько десятков рассказов и 25 шпионских романов, многие из которых были экранизированы. Самые известные из них – «Русский дом» и «Шпион, выйди вон!».

