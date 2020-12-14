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08:06, 14 декабря 2020

Московские власти расширили список тех, кто сможет привиться от коронавируса

Теперь помимо учителей, медиков и социальных работников в эту категорию попали занятые сфере торговли и услуг. Ранее мэр города Сергей Собянин напомнил, что считает вакцинацию одним из важные элементов в борьбе с пандемией. Собянин считает достаточными принятые в городе меры по борьбе с коронавирусом. У столицы, по его словам, есть резервные госпитали, достаточный объем запасов средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов. Ужесточение ограничений возможно только, если медицинская система столицы перестанет справляться с потоком пациентов, что пока не наблюдается, приводит слова мэра агентство «Москва».



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