Мосгорсуд должен приступить к рассмотрению дела экс-полицейских, которые задерживали журналиста Ивана Голунова

Пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы обвиняют в превышении полномочий, фальсификации материалов дела и незаконном обороте наркотиков. Специального корреспондента интернет-издания «Медуза» задержали летом 2019 года в Москве. Сообщалось, что его подозревали в причастности к наркоторговле, он вину отрицал. После общественной кампании в поддержку журналиста все обвинения с него были сняты.
2020-12-14T08:05:15+03:00
2020-12-14T08:05:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:05, 14 декабря 2020
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