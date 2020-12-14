Мосгорсуд должен приступить к рассмотрению дела экс-полицейских, которые задерживали журналиста Ивана Голунова

Пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы обвиняют в превышении полномочий, фальсификации материалов дела и незаконном обороте наркотиков. Специального корреспондента интернет-издания «Медуза» задержали летом 2019 года в Москве. Сообщалось, что его подозревали в причастности к наркоторговле, он вину отрицал. После общественной кампании в поддержку журналиста все обвинения с него были сняты.