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08:04, 14 декабря 2020

Коллегия выборщиков сегодня должна проголосовать за избранного президента США Джо Байдена

По итогам выборов 3 ноября Байден получил 306 голосов выборщиков, при необходимых 270-ти для победы.

Действующий президент США Дональд Трамп, до сих пор не признающий свое поражение и называющий выборы мошенническими, пытался воздействовать на власти Мичигана, Джорджии и Пенсильвании с тем, чтобы изменить результаты выборов в свою пользу. Так, Трамп пытался заставить республиканского губернатора Джорджии Брайана Кемпа созвать внеочередную сессию заксобрания штата, на которой бы законодатели отменили результаты выборов и назначили выборщиков за Трампа. Кемп отказался это делать. Как и спикер Палаты Представителей Пенсильвании, которому Трамп звонил с той же просьбой. Законодателей Мичигана президент приглашал в Белый дом, в попытке убедить заменить выборщиков. В суде ни один иск выиграть штабу Трампа не удалось, а пересчёт голосов в нескольких штатах только утвердил победу Джо Байдена. Демократ набрал 306 голосов выборщиков — столько же, сколько Трамп в 2016 году, который тогда назвал свою победу ошеломительной. В более чем половине штатов выборщики по закону обязаны голосовать за кандидата, избранного народом в данном штате. И хотя в истории США насчитывается 165 случаев т.н. «неверных» выборщиков, из которых треть пришлась на 19-й век, а семь — на выборы 2016 года, ничто не указывает на то, что демократические выборщики, которых получил Джо Байден, по какой-то причине вдруг проголосуют не за своего кандидата.

Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что если коллегия выборщиков проголосует за Джо Байдена, он покинет офис президента США. 



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