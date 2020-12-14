Россия, как утверждают западные СМИ, может стоять за новыми атаками хакеров на госведомства США

В посольстве нашей страны обвинения назвали безосновательными.

Компьютерные злоумышленники взломали системы Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Переписку сотрудников хакеры отслеживали несколько месяцев, рассказали агентству Рейтер источники, знакомые с ходом расследования. По их словам, киберпреступники получили доступ к системам госведомств при поддержке иностранного правительства. За атакой, как сообщили трое собеседников агентства, может стоять Россия. Газета Washington Post в свою очередь предположила, что к взлому возможно причастна хакерская группировка Cozy Bear. Ее связывают с российской внешней разведкой. Летом страны Запада обвиняли группировку в попытке украсть данные по разработке вакцины от коронавируса. Новый инцидент расследует ФБР. Как уточняет агентство Рейтер, масштаб взлома оказался настолько серьезным, что в субботу в Белом доме прошло заседание Совета национальной безопасности США.

В посольстве России в Вашингтоне новые подозрения назвали беспочвенными. В дипмиссии уверяют, что Россия не проводит наступательных операций в виртуальной среде.

Власти США опасаются, что злоумышленники могли воспользоваться аналогичными способами для взлома других правительственных учреждений. Каких именно — собеседники агентства Рейтер не уточнили.