В Москве сегодня открывается запись на вакцинацию от коронавируса для новых групп риска

Мэр города Сергей Собянин анонсировал поставку новой партии вакцины от коронавируса еще несколько дней назад и пообещал с новой недели открыть пункты вакцинации для работников МФЦ, культуры, сферы торговли и услуг. Они, по выражению градоначальника, по роду своей деятельности контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих.

Москва первой стала прививать граждан от коронавируса — это началось на позапрошлых выходных. Хотя тогда пункты вакцинации официально открылись исключительно для сотрудников медицинских и образовательных учреждений, а также соцработников, есть многочисленные свидетельства того, что прививку могли получить и те, кто к этой группе риска не относится.

По оценкам столичных властей, в городе вакцинацию от коронавируса должны пройти 6-7 миллионов человек.