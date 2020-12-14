Посольство РФ: попытки американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках на органы госвласти США безосновательны

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США.

Как написала газета The Washington Post со ссылкой на источники, в причастности к взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится.

«Обратили внимание на очередные безосновательные попытки американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках на органы государственной власти США. Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, её национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия не проводит «наступательных» операций в виртуальной среде», — говорится в сообщении на странице посольства РФ в Facebook.

Добавляется, что РФ продвигает двусторонние и многосторонние соглашения по кибербезопасности. Кроме того, в посольстве напомнили об инициативе президента РФ Владимира Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности.

«Ответа от Вашингтона мы так и не получили, ровно как и по другим нашим предложениям по выстраиванию конструктивного и равного диалога между двумя странами», — подчеркивается в сообщении.