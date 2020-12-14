Члены коллегии выборщиков США назовут сегодня победителя президентской гонки

Для этого они проведут голосования в административных центрах всех штатов и в столичном округе Колумбия.

Согласно предварительным данным, кандидат от демократов Джозеф Байден заручился поддержкой достаточного количества выборщиков, чтобы стать 46-м президентом страны. Действующий глава государства Дональд Трамп отказывается признавать поражение.

Он неоднократно говорил о том, что считает результаты выборов сфальсифицированными и намерен оспаривать их в ссудах ряда штатов.

На прошлой неделе Трамп обвинил своего соперника Джозефа Байдена в махинациях и заверил, что обязательно вернется в Белый дом.

Инаугурация победителя выборов должна пройти 20 января следующего года.