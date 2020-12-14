Российские компании, как пишет газета РБК, могут участвовать в поставках венесуэльской нефти несмотря на санкции США

Издание обнаружило четыре связанных с Россией фирмы, которые, предположительно, осуществляли операции с венесуэльским сырьем. Однако прямых доказательств этого у журналистов пока нет.

Первым об участии российских структур в вывозе нефти из Венесуэлы писало еще месяц назад агентство Reuters. Ранее власти США заблокировали активы венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, а затем изолировали от долларовой системы все правительство Венесуэлы, включая Центробанк и государственные ведомства.

Минфин США вводил санкции против ряда танкеров, замеченных в вывозе нефти из Венесуэлы.