Суд в Санкт-Петербурге должен перейти сегодня к прениям сторон по делу историка Олега Соколова

Его обвиняют в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, с которой он состоял в близких отношениях. Кроме того, доцента обвиняют в незаконном хранении оружия.

Сам фигурант дела утверждал, что до преступления его довели один из научных оппонентов и его сторонники. Именно они, по словам Соколова, в течение двух лет оказывали на него «психотравмирующее воздействие», их конфликт связан с авторскими правами. Как ожидается, сегодня сам историк выступит с последним словом.