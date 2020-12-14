Сразу несколько землетрясений магнитудой от 2,9 до 5,6 произошло за сутки в Чечне

В региональном управлении МЧС сказали, что сведений о пострадавших или серьезных последствиях подземных толчков к ним не поступало.
Эпицентр, по данным сейсмологов, находился в Урус-Мартановском районе и к юго-востоку от Грозного.
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В региональном управлении МЧС сказали, что сведений о пострадавших или серьезных последствиях подземных толчков к ним не поступало.
Эпицентр, по данным сейсмологов, находился в Урус-Мартановском районе и к юго-востоку от Грозного.
По заветам товарища Дзержинского Президент говорил не о том, который без имени и в Шарите дурака валял, а о том, которому поручено было бы решить вопрос с этим безымянным. Ну, не справился человек. Скандал, голословные обвинения, но, что сразу его за прокол под трибунал? Сразу человеку жизнь ломать?..