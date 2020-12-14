Великобритания и Евросоюз не смогли договориться об условиях выхода Королевства из ЕС по истечении крайнего срока

Это произошло накануне. Тем не менее, Лондон и Брюссель намерены продолжать переговоры. Стороны все еще могут достичь соглашения о формате будущих отношений и свободной торговле, но для этого им придется преодолеть крайне существенные противоречия, сказал британскому телеканалу «Скай ньюс» премьер-министр королевства Борис Джонсон:

«Мы всегда готовы вести переговоры и добиваться прогресса там, где это возможно. Как я говорил, сделка возможна, если наши партнеры хотят ее заключить. Однако наши позиции все еще очень сильно расходятся по ключевым вопросам, о которых всем известно. Соединённое королевство нельзя загонять в регуляторные рамки Европейского Союза. Довольно-таки очевидно, что хочет Британия».

Джонсон отметил, что, если это потребуется, с первого января Британия будет торговать с Европейским Союзом на условиях Всемирной Торговой Организации.