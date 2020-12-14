Мэр Москвы Сергей Собянин считает достаточными принятые в городе меры по борьбе с коронавирусом

У столичного руководства, по словам Собянина, есть резервные госпитали, достаточный объем запасов средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов. Ужесточение ограничений возможно только, если медицинская система столицы перестанет справляться с потоком пациентов, что пока не наблюдается, приводит слова мэра агентство «Москва». Столичный руководитель добавил, что «китайский сценарий», когда для борьбы с распространением коронавируса закрываю целые микрорайоны, не применим к Москве.
2020-12-14T05:03:00+03:00
2020-12-14T04:54:40+03:00
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05:03, 14 декабря 2020
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