Расследование в отношении бывших бойцов спецподразделения «Альфа» привело к неожиданному судебному разбирательству

Пресненский суд рассматривает иск Анны Агароновой, владелицы земельного участка в Химках. Как пишет газета «КоммерсантЪ», на земле истицы следователи с помощью экскаватора двадцать дней искали тело одной из предполагаемых жертв спецназовцев. Труп так и не был найден, однако, как утверждает Агаронова, на участке осталась яма, при этом были повреждены газон и фундамент хозяйственных построек. Она добивается признания следственных действий незаконными и требует выплаты ей компенсации в размере 1 млн руб.
2020-12-14T05:03:00+03:00
2020-12-14T04:54:03+03:00
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05:03, 14 декабря 2020
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