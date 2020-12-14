Расследование в отношении бывших бойцов спецподразделения «Альфа» привело к неожиданному судебному разбирательству

Пресненский суд рассматривает иск Анны Агароновой, владелицы земельного участка в Химках. Как пишет газета «КоммерсантЪ», на земле истицы следователи с помощью экскаватора двадцать дней искали тело одной из предполагаемых жертв спецназовцев. Труп так и не был найден, однако, как утверждает Агаронова, на участке осталась яма, при этом были повреждены газон и фундамент хозяйственных построек. Она добивается признания следственных действий незаконными и требует выплаты ей компенсации в размере 1 млн руб.