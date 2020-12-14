В Крыму сегодня должен пройти аукцион по продаже крупнейшего и самого известного винзавода полуострова – «Массандра»

Стартовая цена его составляет более 5 млрд рублей. Покупателем может оказаться структура банка «Россия», передает агентство «Интерфакс». На прошлой неделе сам банк и его крупнейший акционер и друг президента Владимира Путина Юрий Ковальчук стали героями расследования изданий «Проект» и The Bell. В частности, там утверждалось, что Ковальчкук благодаря близости к президенту курирует важнейшие сферы жизни страны — внутреннюю политику и медиа. Украина тем временем выразила протест в связи с планами продать крымский винзавод.