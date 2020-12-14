В Крыму сегодня должен пройти аукцион по продаже крупнейшего и самого известного винзавода полуострова – «Массандра»

Стартовая цена его составляет более 5 млрд рублей. Покупателем может оказаться структура банка «Россия», передает агентство «Интерфакс». На прошлой неделе сам банк и его крупнейший акционер и друг президента Владимира Путина Юрий Ковальчук стали героями расследования изданий «Проект» и The Bell. В частности, там утверждалось, что Ковальчкук благодаря близости к президенту курирует важнейшие сферы жизни страны — внутреннюю политику и медиа. Украина тем временем выразила протест в связи с планами продать крымский винзавод.
2020-12-14T05:03:00+03:00
2020-12-14T04:53:26+03:00
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05:03, 14 декабря 2020
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Вырезка из Продовольственной программы Остановить цены можно, увеличив конкуренцию и предложение продовольствия. Прекратить тратить деньги на войну в Сирии и Украине, на помощь Лукашенко, урезать расходы на Росгвардию, на госзаказы «друзьям Путина», на поддержку олигархов. И хорошо бы прекратить воровать…
По заветам товарища Дзержинского Президент говорил не о том, который без имени и в Шарите дурака валял, а о том, которому поручено было бы решить вопрос с этим безымянным. Ну, не справился человек. Скандал, голословные обвинения, но, что сразу его за прокол под трибунал? Сразу человеку жизнь ломать?..